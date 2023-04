Shonen Jump+, dati e l'obiettivo del capo: 'creare il nuovo ONE PIECE'

Il mercato del digitale è sempre più ampio. I webtoon coreani hanno tracciato la strada da anni, ma i giapponesi soltanto di recente hanno intrapreso un percorso più virtuale, portando le proprie riviste anche in ambito digitale. Tuttavia ci sono anche creazioni ad hoc, come ha fatto Shueisha con Shonen Jump+, ormai una delle app più popolari.

Shuhei Hosono, caporedattore della rivista digitale Shonen Jump+, ha rivelato in una recente intervista alcuni dati sulla piattaforma, principalmente relativi all'utenza e agli obiettivi futuri. Al momento, Shonen Jump+ conta ben 2,6 milioni di utenti attivi a livello quotidiano, numeri che salgono a 6,7 milioni per gli utenti settimanali e tra gli 11 e i 12,5 milioni per gli utenti mensili. Al momento, il volto della piattaforma è rappresentato da due manga di grande popolarità, cioè Spy x Family e Kaiju no.8, ma nelle retrovie ci sono anche altri titoli validi e che stanno emergendo come Dandadan, senza poi escludere Takopi's Original Sin e Chainsaw Man che sono delle hit importantissime per Shonen Jump+.

Gli obiettivi di Hosono sono principalmente due: il primo è di creare un successo di livello internazionale del calibro di ONE PIECE e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e che possa superarli; il secondo invece e di identificare il meccanismo che consente di creare delle serie di così grande successo. Inoltre, su Jump+ puntano ad aumentare il numero di utenti settimanali, facendoli passare dai 6,7 attuali a circa 10 milioni. In aggiunta, vorrebbe che almeno una delle serie pubblicate venga letta da almeno 10 milioni di persone.

Per arrivare a questi obiettivi, sta adottando tre strategie: le proposte dei nuovi arrivati, superare il meccanismo dei sondaggi e le "live performance". Hosono vuole che Shonen Jump+ diventi una piattaforma dove si raggiunga una sorta di esperienza condivisa, dove tutti possono leggere e discutere una serie usando anche i social media, crescendo quindi con quella serie. Intanto però anche la rivista madre Weekly Shonen Jump cresce in ambito digitale, ma l'attenzione c'è anche per Manga Plus e la sua internazionalità.