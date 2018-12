Shonen Jump, Hisashi Sasaki annuncia importanti cambiamenti per la famosa rivista!

Incredibili novità sul fronte anime e manga per quanto riguarda una delle più longeve testate settimanali di manga pubblicate in Giappone. L'annuncio riguarda infatti la Shonen Jump Weekly e a suo imminente cambiamento dal punto di vista delle pubblicazioni.

L'annuncio è stato fatto da Hisashi Sasaki in persona sulla pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump (@shonenjump)! Nel filmato, della durata di 1:21 minuto e rivolto a tutti i fan, viene annunciato che la rivista tenterà di adattarsi alle richieste ed evolversi in modo tale da essere il più possibile competitivo sul mercato e combattere così la pirateria che coinvolge le scansioni di manga. In che modo però?

L'obiettivo è di rendere il nuovo Shonen Jump "autentico, libero per la consultazione e sicuro". Il sito ufficiale (Shoenjump.com) e l'app offriranno infatti versioni di capitoli di manga tradotti, in simultanea, in giapponese e inglese. Altro punto importante toccato da Sasaki è la possibilità di offrire agli abbonati una lettura illimitata dei manga al prezzo di $ 1,99 (1,75 euro circa) al mese. Oltre ai nuovi capitoli delle serie, sarà disponibile per i fan l'intero repertorio arretrato edito su Shonen Jump.

Si tratta certamente di un enorme cambiamento ed un rinnovo incredibile rispetto a quello che è stato ed è attualmente il modello utilizzato dalla rivista digitale pubblicata con scadenza mensile. Questo importante cambiamento riguarderà sicuramente l'approccio al catalogo delle precedenti pubblicazioni. Non ci sarà più l'attesa legata al dover raccogliere le serie in volumi per l'acquisto, bensì i fan potranno da ora consultare e visionare opere famose come Dragon Ball Super, My Hero Academia, Boruto, One-Punch Man o Tokyo Ghou in maniera istantanea e con cifre decisamente più basse rispetto a prima.

Come affermato da Sasaki, questa nuova strategia è nata in seguito all'osservazione in quest'ultimo anno dell'aumento in maniera esponenziale dei lettori di manga, grazie alla divulgazione gratuita dei capitoli in formato digitale delle serie popolari. Questo è sicuramente un incredibile passo avanti, poiché il mercato che coinvolge manga e anime è in costante evoluzione e ciò spinge sempre più le case editrici ad adattarsi al meglio a questa nuova realtà di interesse globale.

Qui di seguito potete leggere un estratto della dichiarazione rilasciata da Hisashi Sasaki sul sito ufficiale di Shonen Jump:

"In arrivo il 17 dicembre 2018!

Capitoli GRATUITI di ONE PIECE, My Hero Academia, Boruto, Dragon Ball Super e molti altri!

uscite in simultanea con il Giappone!

Nuovi capitoli settimanali!

Con nuove serie in arrivo!

Sblocca il caveau digitale di Shonen Jump con oltre 10.000 capitoli

Cogli tutte le hit del momento iniziando da qualsiasi capitolo, rileggi le vecchie uscite e scopri le nuove serie a SOLI $ 1,99 al mese!

Inizia la tua prova gratuita di 7 giorni a partire dal 17 dicembre 2018!

Sei attualmente un abbonato? Vai qui per sapere come questo cambiamento influenzerà sulla tua iscrizione!"

Come affermato, il nuovo servizio entrerà in vigore il 17 dicembre 2018. Siete curiosi di vedere come evolverà Shonen Jump?