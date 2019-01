Shonen Jump in pausa: ONE PIECE e My Hero Academia tornano a fine gennaio

Com'è consueto nel periodo iniziale del nuovo anno, Weekly Shonen Jump andrà in pausa per una settimana e tornerà soltanto alla fine di gennaio con nuovi capitoli di manga come ONE PIECE e My Hero Academia.

Il doppio numero, composto dagli albi 6 e 7 della rivista nipponica, è stato diffuso nelle fumetterie e librerie giapponesi lunedì 7 gennaio 2019. La release del 14 gennaio, quella di lunedì prossimo, slitta per via della pausa di Shonen Jump: ciò significa che, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, non avremo alcun capitolo tra le principali produzioni di Shueisha, come ONE PIECE (capitolo 930 e My Hero Academia (capitolo 213).

Per continuare a seguire le avventure dei nostri eroi dovremo attendere lunedì 21 gennaio, quando il numero 8 di Weekly Shonen Jump sarà disponibiel sul mercato giapponese. Ciò significa che tra circa due weekend potremo riprendere a leggere e a informarci sulle novità derivate dai nostri manga preferiti.

Ricordiamo che potete trovare i nostri più recenti coverage nelle notizie degli ultimi giorni: tra ONE PIECE, sempre più addentro alla saga di Wano Country, e My Hero Academia, con il povero Izuku che deve fare i conti con una misteriosa anomalia del suo One for All.