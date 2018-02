Shonen Jump mostra in anteprima il prossimo personaggio che verrà introdotto in ONE PIECE

Anche a causa del molti momenti “riempitivi” che stanno allungano parecchio i recenti episodi di, la saga di Whole Cake Island procede molto a rilento, se paragonato al manga del sensei Eiichiro Oda , che da diverse settimana ci sta mostrando un scontro accesissimo.

Solo ieri abbiamo assistito alla riunione fra Sanji Vinsmoke e Monkey D. Luffy, ma ecco spuntare in rete una pagina tratta dall’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, la quale ci permette di ammirare il look definitivo che Charlotte Katakuri sfoggerà nei prossimi episodi dell’anime di ONE PIECE. Con indosso la lunga sciarpa che copre buona parte del suo viso, il figlio di Big Mom si mostra a petto nudo, sfoggiando gli addominali scolpiti.



Caratterizzato da spuntoni un po’ ovunque, il personaggio non risulta appariscente come lo era Donquixote Doflamingo, ciononostante appare piuttosto minaccioso ed i suoi occhi fanno paura. Come rivelato da YonkouProductions, il potentissimo Generale dei Dolci dei Pirati di Big Mom sarà doppiato da Tomokazu Sugita (Kensei Muguruma in Bleach, Rasgado di Taurus in Saint Seiya: The Lost Canvas).

Qualora non seguiate il manga di ONE PIECE e dunque non conosciate ancora Katakuri, il personaggio è il secondo figlio di Big Mom, nonché il pirata più potente di tutta la sua ciurma (se escludiamo la stessa Imperatrice), e sulla sua testa pende una taglia di oltre un milione. Dotato dei poteri del Frutto del Diavolo ‘Mochi Mochi’, il ragazzo dispone inoltre una sviluppatissima Ambizione della Percezione, che gli permette di vedere il futuro e conosce in anticipo qualsiasi attacco nemico.

E voi, cosa ne pensate del suo look?