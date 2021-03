Shonen Jump: Nezuko, Nami e altre eroine diventeranno VTuber? Arrivano le prime conferme

Il mondo dei VTuber si sta lentamente espandendo, e a quanto pare Shueisha non vuole perdere l'occasione di capitalizzare sulla popolarità delle proprie eroine. Nelle ultime pagine del settimanale, infatti, è apparso un interessante sondaggio che sembrerebbe anticipare l'arrivo di tante YouTuber virtuali, tratte direttamente dai capolavori di Shonen Jump.

Il sondaggio in questione è visibile in calce all'articolo, ed è incluso nell'uscita numero 14. I fan possono compilare il questionario e inviare il foglio delle risposte alla redazione, anche se la casa editrice non ha specificato la ragione per cui è tanto interessata agli YouTuber virtuali.

La prima domanda recita "Quanto spesso guardi i VTuber?" ed è possibile rispondere selezionando un numero da 1 a 5, dove 1 è "Molto" e 5 è "Non so chi siano". La seconda domanda chiede di scegliere fino a tre VTuber da una esaustiva lista dove sono elencati i più popolari del momento, mentre la terza chiede "Saresti interessato/a a seguire un/una VTuber di Shonen Jump?". Il questionario si conclude con la domanda numero quattro, dove viene chiesto ai lettori che cosa vorrebbero che il/la VTuber facesse durante le trasmissioni. Nell'elenco sono disponibili diverse opzioni come leggere storie, cantare, giocare ai videogiochi, valutare le fanart e molto altro.

Le intenzioni di Shonen Jump sembrano dunque chiare, e considerando la popolarità di Nezuko, Nami, Noelle, Ochaco e di tutte le altre eroine, è abbastanza naturale l'apertura al mondo dei VTuber, magari assumendo le stesse doppiatrici delle serie anime.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro rapporto con i VTuber? Li seguite? Fatecelo sapere nei commenti! E a proposito di Shonen Jump, avete già avuto modo di dare un'occhiata all'apprezzatissima serie Monster #8? Vi ricordiamo che il manga è visibile gratuitamente su MangaPlus, e che i nuovi capitoli vengono pubblicati ogni giovedì alle 16:00 in punto.