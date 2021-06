Shonen Jump+ fa partire il suo reality show per trovare nuovi mangaka

La casa editrice Shueisha, creatrice del famoso settimanale Weekly Shonen Jump, conosciuto in tutto il mondo per titoli come Dragon Ball, Naruto, ONE PIECE e tanti altri, da tempo ormai si sta dedicando anche al digitale. Da qualche anno è infatti attiva la piattaforma Shonen Jump+ che nonostante la giovane età ha già sfornato titoli importanti.

Summer Time Rendering, Jigoku Raku, World End Harem sono stati tra i primi titoli pubblicati che hanno riscosso un ottimo successo su Shonen Jump+, ma poi è arrivato lo straordinario Spy x Family che ha infranto parecchi record, seguito poi dall'altro manga Monster No. 8 che ha ottenuto altri risultati eccelsi. Ma Shueisha non si ferma qui e lancia il suo reality show sui mangaka.

Shonen Jump+ ha rivelato MILLION TAG, un programma dedicato allo scovare il prossimo mangaka di successo. MILLION TAG sarà composto da otto episodi e debutterà sul canale Youtube ufficiale di Weekly Shonen Jump venerdì 2 luglio 2021. Il programma seguirà sei squadre, ognuna delle quali con un mangaka di prospettiva (o una coppia di mangaka, uno ai disegni e uno alla sceneggiatura) e un editor di Shueisha i quali dovranno superare quattro sfide.

Il vincitore riceverà un premio di 5 milioni di yen (circa 40000 euro) e la possibilità di serializzare il proprio lavoro su Shonen Jump+ oltre a un volume cartaceo di quel manga e anche un adattamento animato. Tra i giudici spiccano nomi di spessore come Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man e Yuji Kaku di Jigokuraku: Hell's Paradise.

Insomma, la posta in palio è davvero altissima considerato che in pochi possono aspirare a ricevere un anime.