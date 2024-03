Shonen Jump prepara sorprese per i fan di Jujutsu Kaisen e Demon Slayer?

Tra poche settimane, sarà il momento di salutare anime come Mashle e Solo Leveling per dare il benvenuto al ritorno tanto atteso di altre serie, come Demon Slayer. Dopo un trionfale passaggio nelle sale cinematografiche a livello internazionale, la serie sta per fare il suo grande ritorno con la Stagione 4, prevista ad aprile.

Per ora, dettagli come quando inizia Demon Slayer 4 e il suo cast sono ancora avvolti nel mistero, ma sembra proprio che la rivista Shonen Jump sia pronta a sciogliere questi dubbi e tanto altro prossimamente. Tuttavia, non sarà l'unico anime a condividere novità interessanti.

Secondo quanto riferito dall'account Manga Mogura RE, Shonen Jump è pronto a rivelare, il giorno lunedì 18 marzo, alcuni dettagli importanti su Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, focalizzandosi sui loro anime e media piuttosto che sui loro manga. Quando uscirà il numero 16/2024 della popolare rivista giapponese, scopriremo quali notizie ci sono in serbo per i fan.

Intanto, possiamo già cominciare a fare alcune ipotesi. Dal momento che la quarta stagione di Demon Slayer arriverà il prossimo mese, sembra probabile che verrà condivisa la tanto agognata data di uscita e, magari, anche un trailer inedito.

Per quanto riguarda Jujutsu Kaisen, invece, il discorso è diverso: è improbabile che vengano diffuse informazioni sulla terza stagione dell'anime. Piuttosto, potrebbe trattarsi di novità legate al videogioco Cursed Clash o a una possibile riedizione cinematografica di alcuni episodi dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. La terza stagione di Jujutsu Kaisen è stata annunciata esattamente dopo il termine della Seconda, lo scorso dicembre, e molto probabilmente non arriverà presto sul piccolo schermo.