Shonen Magazine Edge chiude i battenti: dove verranno trasferiti i manga?

Se il nome Shonen Magazine Edge non vi dice nulla, sappiate che il noto Shaman King, che presto vedrà il proprio spin-off Shaman King Flowers prendere vita in un adattamento anime, è nato proprio in questa grande rivista. Ad oggi, dopo otto anni, chiuderà la propria serializzazione.

Il sito web ufficiale della rivista Shonen Magazine Edge di Kodansha ha annunciato che terminerà la pubblicazione durante il numero di novembre, in uscita il 17 ottobre . Alcuni verranno lavori spostati su altre pubblicazioni, tra cui l'app Magazine Pocket di Kodansha, perciò non c'è da preoccuparsi per i propri manga prediletti.

Il numero di novembre della rivista rivelerà il destino dei titoli attualmente serializzati. Kodansha ha pubblicato questo giovedì il numero di settembre della rivista, che al momento edita manga come Shaman King The Super Star, Hypnosis Mic, Otaku Elf, Bless, My Deer Friend Nokotan, Kachime ga nai no wa Oredake ka!, Dare ga Okudera Shō o Koroshita no ka?, e I Got Reincarnated in a (BL) World of Big (Man) Boobs (manga).

Il nome di Shonen Magazine Edge deriva dal fatto che Kodansha mirava a pubblicare opere perfette per una rivista, leggere ma intriganti. Fumio Osano, redattore di Kodansha per il manga Sailor Moon e il prequel Codename: Sailor V di Naoko Takeuchi , è il caporedattore di Shonen Magazine Edge.

