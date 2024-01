Quale shonen moderno valorizza al meglio la figura femminile?

Spesso, parlando degli shonen, ci si ritrova a constatare l’assenza di personaggi femminili ben caratterizzati o scritti in maniera tale da influire sulla storia, e svolgere ruoli quindi centrali negli sviluppi. Tuttavia, esistono due eccezioni piuttosto recenti in cui gli autori hanno donato ampio spazio e carattere alle ragazze.

Considerando shonen del passato, iniziati anni fa, e alcuni ancora in corso, sicuramente possiamo ritrovare figure femminili ben caratterizzate in ONE PIECE o Bleach, ma volgendo uno sguardo più attento all’ultimo decennio non ci sono stati molti raggiungimenti importanti in questo campo. Eccetto per due opere: Attack on Titan e Jujutsu Kaisen.

Hajime Isayama ha saputo creare personaggi femminili dal grande spessore, basti pensare alla coraggiosa Hange Zoe, Ymir, Annie, ma soprattutto a Mikasa Ackerman, apparsa sin dal primo capitolo, e dimostratasi una dei migliori soldati dell’Armata Ricognitiva di Paradis, feroce stratega sul campo di battaglia e da un’immensa integrità morale, anche nelle situazioni più difficili, che le consegnano di diritto uno dei ruoli più centrali dell’opera, in particolare del finale.

D’altra parte, anche Gege Akutami ha ideato personaggi femminili che si discostano dalle solite rappresentazioni presenti negli shonen. Nobara, parte del trio iniziale di protagonisti al fianco di Megumi e Yuji, non si dimostra mai interessata ad alcuna relazione sentimentale, elemento narrativo a cui spesso ricorrono gli autori di shonen, come fece Kishimoto per Sakura Haruno all’inizio di Naruto. Inoltre, Nobara appare decisa, a volte persino la più determinata del trio, dimostrando anche grandi capacità combattive.

Anche Maki Zen’in si è rivelata un personaggio femminile molto ben caratterizzato. Maki non si lascia sopraffare dall’aver avuto un’infanzia tragica, e un rapporto decisamente complicato col resto della famiglia Zen’in, ma tramuta queste ferite in forza e resistenza da sfoggiare negli scontri.

Siete d’accordo con quanto detto? Quali sono, secondo voi, i migliori personaggi femminili presenti negli shonen odierni? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, ecco i 7 manga che meriterebbero un adattamento anime nel 2024.