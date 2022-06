Shoot! Goal to the Future: l'anime sul calcio debutta a inizio luglio

Trasmesso in patria dal 1993 al 1994, e poi in seguito anche in Italia, Shoot! è stato lontano dal piccolo schermo per ben 28, lunghi anni. Questa estate, l’opera di Tsukasa Oshima farà il suo grande ritorno. Ecco quando è prevista la premiere della nuova serie anime!

In seguito al secondo trailer di Shoot! Goal to the Future, sul sito web ufficiale dell’anime è stata rivelata la data di debutto della prima puntata. L’appuntamento con Shoot! Goal to the Future comincia dal 2 luglio, in simulcast su Crunchyroll.

A dirigere questo sequel, il cui progetto è stato affidato allo studio d’animazione EMT Squared, è Noriyuki Nakamura, con Junichi Kitamura come assistente alla regia. Mitsukata Hirota è responsabile delle sceneggiature, mentre a Yukiko Akiyama è affidato il ruolo di character designer. La sigla di apertura è “Aoreido” di Airi Miyakawa, mentre quella finale, “Rivals”, è eseguita dal duo musicale at all once.

Dal teaser trailer di Shoot! Goal to the Future scopriamo le premesse della trama. Dopo aver giocato in una delle più forti squadre di calcio del campionato italiano, l’ex capitano della squadra liceale Kakegawa, Atsushi Kamiya, ha ottenuto il soprannome di “comandante coraggioso”. Hideto Tsuji, è invece uno studente del Liceo Kakegawa che non sembra interessato a giocare per quella formazione ormai così debole. L’incontro tra i due suddetti, porta alla nascita di una nuova leggenda calcistica.