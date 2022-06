Shoot! Goal to the Future, un nuovo filmato presenta in anteprima la sigla di chiusura

A quasi tre decenni dal debutto della serie manga sposo sul calcio di Tsukasa Ooshima, Shoot! sta per tornare con la nuova serie sequel Goal to the Future. L’ultimo teaser trailer di Shoot! Goal to the Future, presenta in anteprima assoluta la sigla di chiusura dell’anime.

Atsushi Kamiya è l’ex capitano della Kakegawa High School, nonché un giocatore di fama mondiale dopo aver militato per una squadra di calcio italiana. Hideo Tsuji, invece, è un nuovo studente della Kakegawa High School totalmente disinteressato nella formazione calcistica del suo istituto, ormai in rovina. Dal loro incontro, nasce una nuova leggenda sul calcio.

Nella breve clip promozionale, possiamo vedere in anteprima alcuni frame della serie, nonché ascoltare la sigla finale. “Rivals”, è eseguita dal duo all at once. In precedenza, è stato riportato che la sigla di apertura “Aoreido”, è stata affidata a Airi Miyakawa. Nel cast vocale, troviamo Chiaki Kobayashi nel ruolo di Hideto Tsuji, Yuichiro Umehara nel ruolo di Atsushi Kamiya e Shunichi Toki nel ruolo di Subaru Kurokawa.

Shoot! Goal to the Future debutterà il 2 luglio come parte del palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll. La serie, è prodotta da Boa Sorte Management, con Noriyuki Nakamura alla direzione presso lo studio d’animazione EMT Squared.

La serie manga originale di Shoot! è stata pubblicata sul Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra il 1990 e il 2003. Un adattamento anime è stato prodotto da TOEI Animation nel 1993. L’anno seguente, è arrivato un cortometraggio sequel.