Shoot! Goal to the Future, la serie sul calcio torna dopo 28 anni: eccola in un trailer

Ventotto anni dopo Aoki Densetsu Shoot!, qui da noi arrivato con il titolo Alé alé alé o-o, l'opera Tsukasa Oshima sta per tornare sul piccolo schermo. Nel 2022, è in arrivo il sequel Shoot! Goal to the Future, recentemente mostrato in un breve, ma significativo teaser trailer.

Lo spokon sul calcio di Oshima sta per tornare, ventotto anni dopo il debutto dell'anime di TOEI Animation. Shoot! Goal to the Future, si pone come un sequel della storia, e arriverà nell'estate del 2022 in Giappone. Questo, sarà solo uno degli anime dell'anno, e farà compagnia alla nuova produzione di WIT Studio Onipan!.

Sul sito ufficiale dell'anime, sono state diffuse informazioni riguardanti il cast e lo staff, oltre che un primo trailer. In uscita nel mese di luglio 2022, il breve filmato promozionale porta già gli spettatori nel mezzo dell'azione. Esso, infatti, si apre con un azione che culmina con un goal strepitoso, imparabile per l'estremo difensore.

I membri del cast, attualmente conosciuti, sono Chiaki Kobayashi, Shunichi Toki e Yuki Ono, rispettivamente doppiatori di Hideto Tsuji, Subaru Kurokawa e Jo Kazama. Boa Sorte Management e Crunchyroll sono i produttori della nuova serie, con lo studio EMT Squared che si occuperà delle animazioni. A dirigerla, troveremo Noriyuki Nakamura, con Junichi Kitamura come assistente alla regia.

Dall'incontro tra Atsushi Kamiya, ex capitano della Kakegawa High School e di una squadra di calcio italiana, e Hideto Tsuji, uno studente di suddetto istituto, in Shoot! Goal to the Future nascerà una nuova leggenda sportiva. Tra gli adattamenti anime del nuovo anno c'è anche Nier Automata, dal celebre gioco di Yoko Taro.