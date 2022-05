Shoot! Goal to the Future, svelato il secondo trailer dell'anime

Dopo 28 anni, sta per tornare con un nuovo anime la serie Shoot! Goal to the future. La prima serie anime dell'opera, prodotta da TOEI Animation, venne pubblicata dal novembre 1993 al dicembre 1994, e fu composta da 58 episodi. La serie arrivò anche in Italia sul canale Italia 1, con il titolo "Alé Alé Alé o-o" e il doppiaggio in italiano.

Alla produzione del nuovo anime di Shoot! Goal to the future ci ha pensato lo studio EMT Squared, che ha annunciato il suo progetto a febbraio. Il primo teaser trailer di Shoot! Goal to the future è stato pubblicato sul sito dell'anime, che ha mostrato alcuni dei personaggi principali della serie.

Sempre sul sito ufficiale dell'anime, è stato pubblicato un nuovo trailer di Shoot! Goal to the Future, che possiamo vedere nel tweet di @somoskudasai. Il video, dalla durata di un minuto e 39 secondi, ci mostra delle animazioni dei protagonisti dell'anime sia mentre parlano e si divertono tra loro, sia mentre sono impegnati in una partita di calcio.

L'anime di Shoot! Goal to the future è tratto dall'omonimo manga di Tsukasa Oshima. La storia narra le vicende dei due protagonisti Atsushi Kamiya e Hideto Tsuji, che difenderanno i colori del loro istituto nel torneo interregionale. Shoot! Goal to the Future dovrebbe esordire nel corso del 2022, anno in cui esordirà anche un altro anime spokon dedicato al calcio, ovvero Blue Lock.