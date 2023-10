Short Stories about Dreamlands: il manga di Tanabe tratto dai racconti di H.P. Lovecraft

La rivista Monthly Comic Beam di Kadokawa ha annunciato giovedì che Gou Tanabe lancerà un nuovo manga intitolato Short Stories about Dreamlands, basato su Le storie del Dream Cycle di H.P. Lovecraft.

Le storie del Dream Cycle sono una raccolta di racconti fantasy horror scritti da Lovecraft tra il 1918 e il 1932. I racconti sono ambientati nei Sogni, una dimensione alternativa in cui la mente umana può viaggiare durante il sonno. I Sogni sono un luogo misterioso e pericoloso, popolato da creature fantastiche e forze primordiali. Il manga di Tanabe sarà un adattamento di alcuni dei racconti più famosi del Dream Cycle.

Tanabe è un artista giapponese noto per i suoi adattamenti manga di opere letterarie di genere horror e fantasy. In passato, Tanabe ha adattato diversi racconti di Lovecraft, tra cui The Call of Cthulhu, At the Mountains of Madness e The Dunwich Horror.

L'annuncio di Short Stories about Dreamlands è stato accolto con entusiasmo dai fan di Lovecraft. L'adattamento di Tanabe è noto per la sua fedeltà al testo originale e per la sua capacità di catturare l'atmosfera inquietante delle storie di Lovecraft.

Il manga verrà lanciato nel prossimo numero della rivista Monthly Comic Beam il 10 novembre.

Questo ennesimo adattamento manga dimostra come il maestro dell'horror sovrannaturale continui a influenzare i lettori di tutto il mondo.