Showa - Una storia del Giappone e Frieren - Oltre la fine del viaggio sono le novità J-POP

Attraverso dei comunicati diffusi sui propri social network, J-POP Manga ha annunciato l’uscita italiana di Showa - Una Storia del Giappone e Frieren - Oltre la fine del viaggio. Queste due opere, già disponibili in fumetteria e store online, portano i lettori alla scoperta della storia Novecentesca giapponese e di un meraviglioso mondo fantasy.

La ricostruzione dell’era Showa, che va dal 1926 al 1989, arriva finalmente in Italia. Con Showa – Una storia del Giappone, l’autore Shigeru Mizuki si fa prezioso testimone di un periodo storico in cui la Terra del Sol Levante ha toccato vette incredibili, per poi confrontarsi con una crisi economica e una lenta ripresa.

Nei quattro volumi dell’opera, Mizuki porta i lettori a vivere il dominio giapponese dell’Imperatore Hirohito, un’epoca in cui, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i nipponici divennero una grande potenza militare. Usciti sconfitti dagli scontri, i giapponesi dovettero vivere la crisi del dopoguerra e successivamente l’incredibile ripresa tecnologica cominciata a partire dagli anni Ottanta.

Al fianco di Showa, ha fatto il suo debutto italiano anche Frieren – Oltre la fine del viaggio, opera firmata Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, vincitrice del Manga Taisho 2021 e del New Creator Award. La serie segue le vicende di Frieren e dei suoi compagni avventurieri, i quali dopo un decennio di combattimenti, riescono infine a sconfiggere il Re Demone in una missione epocale. Quando il gruppo si prepara ai festeggiamenti, l’elfa protagonista si allontana e passa il successivo cinquantennio lontana da tutto. Quando però i suoi compagni invecchiano e muoiono, si accorge di essersi persa la parte più bella di ciò che la circonda.

Questo manga, che comincia dove i racconti fantasy classici hanno fine, rompe gli stereotipi tipici del suo genere d’appartenenza portando i lettori a vivere l’evoluzione interpersonale di Frieren. Il primo volume, già in vendita al prezzo di 6,50 euro, è disponibile anche in versione variant cover.

E voi, seguirete queste due storie? Vi lasciamo alle altre novità di ottobre di JPOP e a un cosplay di Frieren.