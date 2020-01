La showrunner di The Witcher esprime tutta la sua felicità per l'annuncio del film animato

Netflix ha spiazzato tutti con l'annuncio bomba diffuso in queste ore sul mondo di The Witcher. Dopo aver comunicato l'enorme successo conseguito dalla serie TV, divenendo tra le più redditizie per il colosso americano di streaming, a sorpresa ha rivelato di avere in cantiere un lungometraggio animato.

Dal titolo The Witcher: Nightmare of The Wolf, ancora non si sa molto in merito, anzi, diciamo quasi nulla. Ovviamente ancora non è stata comunicata una data d'uscita, né pubblicata una trama vera e propria. Sappiamo soltanto che andrà ad arricchire il mondo già presentato nella serie televisiva e che ci sarà una nuova minaccia pronta ad invadere il continente.

Sembrerebbe che Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, rispettivamente showrunner e produttore della serie Netflix, saranno coinvolti anche nella realizzazione di questo lungometraggio. Ed è stata proprio la donna ad esprimere attraverso un tweet quanto sia elettrizzata, ma soprattutto felice che, dopo l'annuncio, non dovrà mantenere più il segreto. Segreto che a quanto pare gli è costato un'enorme fatica.

Infatti, come dice la showrunner, sta tenendo la bocca chiusa da oltre un anno ormai, tanto che non vedeva l'ora di poterne parlare liberamente e senza la paura costante di rivelare più di quanto le fosse permesso. Ed è attraverso il post riportato in calce a quest'articolo che si legge la liberazione che ha provato al momento dell'annuncio ufficiale da parte di Netflix.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Avete giù visto la serie TV e pensate di vedere il lungometraggio? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.