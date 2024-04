Shrek diventa un anime ed è già il migliore della storia: ma è vero?

Dopo anni in cima alla classifica, Fullmetal Alchemist: Brotherhood è stato spodestato dal trono del miglior anime di sempre. Ad avergli soffiato la corona è stato un anime trasmesso tra l'autunno 2023 e l'inverno 2024. Questo regno è però durato ben poco. È Shrek il nuovo miglior anime della storia.

Outsider inaspettato, Frieren: Oltre la fine del viaggio ha agguantato il titolo di miglior anime di sempre grazie alla sua storia emozionante, alle animazioni sempre fluide e curate, e alle scene d'azione. Eppure, le maghe Frieren e Fern si sono dovute arrendere. L'anime di MADHOUSE è caduto, è Shrek il nuovo miglior anime di sempre su AniList.

Su AniList, piattaforma in cui l'utenza può lasciare recensioni e valutazioni sugli anime giapponesi, il titolo di miglior anime di sempre appartiene a Shrek. Ma ci siamo persi qualcosa, oppure l'anime di Shrek è un progetto realmente esistente?

Shrek è un film della Dreamworks del 2001 che racconta la storia di un orco scontroso, il quale, nel tentativo di salvare la propria palude, stringe amicizia con un asino e si innamora di una principessa salvando l'intero regno. Questa pellicola ha ottenuto un successo tale da generare tre sequel e degli spin-off. L'ultimo episodio ufficiale è il quarto – a proposito, vi lasciamo alla recensione di Shrek e vissero felici e contenti -, ma l'uscita di Shrek 5 è prevista per il 2025. Come avrete intuito, purtroppo, non esiste nessun anime di Shrek. Si tratta infatti di uno scherzo organizzato da AniList per la giornata del 1° aprile. Sono in molti quelli caduti in questo pesce d'aprile, ma il titolo di miglior anime di sempre di Frieren: Oltre la fine del viaggio è ancora al sicuro.

