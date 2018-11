Shueisha annuncia due nuove riviste gemelle del Grand Jump magazine

Il sito ufficiale del Grand Jump magazine di Shueisha ha da poco ufficializzato la nascita di ben due nuove riviste da affiancare a quella principale sopracitata. Si tratterà in particolare del Grand Jump Mecha e del Grand Jump Mucha, entrambe destinate a fare il loro debutto nel corso dei prossimi mesi.

Un annuncio delle scorse ore dal sito ufficiale del Grand Jump magazine di Shueisha ha informato gli appassionati che, da una costola della rivista sopracitata, nasceranno ben due altre pubblicazioni periodiche. L'azienda ha annunciato che il Grand Jump Mecha (già uscito con due numeri negli scorsi anni) avrà un'edizione speciale fissata per il prossimo 28 novembre, aggiungendo che si impegna a proseguire la pubblicazione di tale rivista in ogni mese dispari (ricordiamo, a beneficio del lettore, che la parola "mecha" in giapponese significa "assurdo, estremo", ed è quindi svincolata da qualsiasi accezione o riferimento al mondo della robotica e della meccanica).

Ma Shueisha ha anche rivelato la nascita di una seconda rivista, intitolata a sua volta Grand Jump Mucha, che farà il suo debutto tra quasi due mesi, il 26 dicembre prossimo. La sua pubblicazione continuerà con cadenza bimestrale, intervallandosi a quella del Grand Jump Mecha, e quindi arrivando sul mercato in ogni mese con un numero pari. Inoltre, Shueisha rende noto che tale magazine andrà a sostituire quello precedentemente conosciuto come Grand Jump Premium, che quindi vedrà cessata la sua pubblicazione con il numero appena messo sul mercato di novembre.

Il nuovo Grand Jump Mecha porterà con sé due nuovi manga: Million Dollar Digger di Hirokazu Ochiai (Eyami no Kami), e Chijo Lesson (Female Pervert Lesson) di Noa e Nayuka Mine. Il primo dei due però, vedrà i suoi capitoli pubblicati anche sul Grand Jump Mucha, cosa che gli consentirà una cadenza mensile. Grand Jump Mucha invece ospiterà una nuova serie (Bakarian di Atsushi Saraike) e continuerà alcune già in corso (Black Tiger di Osamu Akimoto e Bartender 6stp di Araki Joh e Osamu Kajisa, ad esempio).

Ricordiamo che il Grand Jump è nato nel 2011 come fusione di due riviste di manga seinen precedenti, entrambe di Shueisha.