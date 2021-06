Shueisha annuncia Jump Victory Carnival 2021: ci saranno novità su Dragon Ball Super 2022?

Dopo il Jump Festa 2021, l'evento più importante in ordine per Shueisha è il Jump Victory Carnival 2021 che si terrà in estate e che potrebbe portare con sé piacevoli novità per il mondo anime e manga. In particolare, dunque, potremo avere novità sull'attesissimo Dragon Ball Super 2022.

TOEI Animation ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film legato al franchise di Akira Toriyama in occasione del Goku Day, data nel quale è stato presentato anche il rinnovato sito ufficiale di Dragon Ball. Provvisoriamente intitolato come "Dragon Ball Super 2022" e previsto all'uscita tra aprile e dicembre 2022, la pellicola non ha ancora un titolo ufficiale e non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla trama e allo staff incaricato del progetto.

Ad un anno circa dall'uscita al cinema, dunque, è presumibile pensare che TOEI non si lascerà scappare l'occasione di una massiccia campagna promozionale dopo il successo di DB Super: Broly, ma allo stesso tempo farà di tutto per evitare la fuga di notizie toccata al predecessore. Presumibilmente, dunque, il prossimo evento ufficiale di Shueisha, il Jump Victory Carnival 2021, che si terrà il 22 agosto sia in streaming che in televisione, potrebbe essere il palco ideale per presentare una prima locandina ufficiale se non un teaser trailer.

Dopotutto, infatti, per il precedente film lo studio aveva sfruttato il grande palcoscenico del Comic-Con di San Diego, tra il 23 e il 25 luglio 2021 per l'edizione di quest'anno, e non è da escludersi che possa fare altrettanto anche con questa nuova pellicola. Segnatevi dunque entrambe le date sul calendario poiché potrebbero rivelare piacevoli sorprese. E voi, invece, cosa vi aspettate dai Jump Victory Carnival 2021 e dal San Diego Comic-Con? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.