Shueisha annuncia ONE PIECE DOORS, due volumi che raccoglieranno le mini avventure

Il 25° numero di Weekly Shonen Jump di quest'anno ha rivelato che Shueisha pubblicherà due speciali volumi di ONE PIECE che raccoglieranno le mini avventure apparse per la prima volta all'inizio di vari capitoli del manga. I due volumi sono intitolati ONE PIECE DOORS e usciranno rispettivamente il 4 Giugno e il 4 Luglio.

I due volumi di ONE PIECE DOORS conterranno anche delle "pagine speciali" come bonus aggiuntivo. Le mini avventure sono apparse come storie di copertina di svariati capitoli del manga, storie che hanno approfondito il destino di coloro che hanno incrociato - nel bene e nel male - la strada di Rufy e compagni durante questi vent'anni di pubblicazione.

Il primo volume di ONE PIECE DOORS, come detto in apertura, verrà rilasciato il prossimo 4 Giugno, e nello stesso giorno, Shueisha pubblicherà anche il volume 89 di ONE PIECE, volume che raccoglierà i capitoli del violento scontro tra Rufy e Charlotte Katakuri.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'account Twitter di ONE PIECE ha pubblicato un'immagine della copertina del nuovo volume Venerdì scorso, copertina che mostra Cappello di Paglia e Katakuri intenti ad affrontarsi in una lotta all'ultimo sangue.

Il secondo volume di ONE PIECE DOORS uscirà invece il 4 Luglio. Come le mini avventure saranno separate o il contenuto delle "pagine speciali" all'interno delle raccolte, non è stato ancora rivelato, ma certamente ulteriori informazioni in merito saranno rilasciate nei prossimi giorni.