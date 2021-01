Shueisha, era tutto falso! Il comunicato sulla questione segnalazioni su Twitter

Il mondo dei manga e anime su Twitter è stato recentemente scosso da una sequenza di segnalazioni che hanno lasciato tutti attoniti. Molti hanno incolpato Shueisha, che risultava essere l'azienda dietro le segnalazioni arrivate ai fan di ONE PIECE, Dragon Ball e Black Clover. Ma poi ci sono state varie teorie che smentivano questa tesi.

Grazie al contributo e all'investigazione di alcuni utenti Twitter e soprattutto grazie alla collaborazione di alcune delle persone che hanno ricevuto la segnalazione, è stata formulata l'ipotesi che non ci fosse Shueisha dietro le segnalazioni sul social network. Era stato infatti pensato che ci fosse un'altra persona, un impostore, dietro le segnalazioni arrivate ad alcune pagine.

E proprio nelle scorse ore, Shueisha conferma questa tesi: la casa editrice ha condiviso su MangaPlus una dichiarazione che conferma come la casa editrice non sia responsabile di ciò che è successo nelle ultime settimane. Come si legge sul sito, Shueisha è stata indebitamente rappresentata da un individuo che ha inviato segnalazioni pur non essendo collegato in alcun modo alla casa editrice. Ovviamente il colosso dell'editoria giapponese si sta consultando con le piattaforme per investigare e capire come gestire al meglio questa situazione.

Ora che la situazione è stata almeno parzialmente chiarita, non resta che vedere quali sono le azioni che intraprenderà la casa editrice nel prossimo periodo per evitare il ripetersi di queste situazioni.