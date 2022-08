Shueisha e Kodansha contro la pirateria: Mangamura finisce in tribunale

Mangamura è stato per anni uno dei servizi di pirateria più conosciuti sul web, una vera e propria piaga per i colossi editoriali che avrebbero perso enormi quantità di denaro. Shueisha e Kondansha vogliono provare a recuperare qualcosa portando il servizio direttamente in tribunale.

L'AD di Mangamura venne arrestato nel gennaio 2021, costretto persino a pagare una multa salata per via delle gestione di uno dei siti pirata che racchiudeva un gran numero di manga. Nonostante la chiusura del servizio, la pirateria è cresciuta sino a raggiungere 240 milioni di visite al mese l'anno scorso, un numero spaventoso e che si riassume in una grossa perdita economica per le case editrici.

Shueisha e Kodansha hanno così voluto portare Mangamura in tribunale per richiedere un danno di circa 14 milioni di dollari, ovvero quanto avrebbero perso all'incirca i due editori per 17 titoli, li stessi che qui seguono: One Piece, The Rising of the Shield Hero, Kingdom, YAWARA!, Dorohedoro, Overlord, Sgt. Frog, Erased, Wise Man’s Grandchild, Trinity Seven, Hinamatsuri, Mushoku Tensei, Golden Rough, Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru, Karakuri Circus, Kengan Ashura, e Tasogare Ryūseigun.

Come potete notare voi stessi, in realtà questi non sono che una manciata di serie caricate dal servizio, pertanto il danno reale corrisponde ad una cifra di gran lunga superiore. Non sappiamo come si evolverà la situazione, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito all'argomento.