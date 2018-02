Shueisha ci mostra in anteprima la copertina dell'88° tankobon di ONE PIECE

La casa editrice nipponica, che tra gli altri pubblica anche i manga di Dragon Ball Super , ha annunciato che l’88° tankobon diraggiungerà le librerie giapponesi il prossimo 2 marzo.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del volumetto presenta il capitano Monkey D. Luffy ed i componenti della sua ciurma impegnati nell’arco narrativo attualmente in corso, Whole Cake Island, il quale ha visto una parte dei Mugiwara infiltrarsi nell’arcipelago governato da Big Mom per recuperare Sanji Vinsmoke.



Il cuoco di bordo, di cui finalmente abbiamo scoperto il triste passato, si è infatti ritrovato coinvolto in un pasticcio provocato dalla sua stessa famiglia, la quale l’ha costretto a sposare sotto minaccia Charlotte Pudding, una delle giovani figlie dell’Imperatrice Big Mom.



Nella copertina trovato inoltre posto la stessa Pudding, sua sorella Chiffon con il marito Capone “Gang” Bege, ed il valoroso Jinbe, che finalmente si è ricongiunto a Cappello di Paglia e i suoi amici. La piccola Carrot, infine, è immortalata ben due volte nell’illustrazione, la quale ce la mostra sia nella sua forma normale, sia dopo essersi trasformata in “Sulong”.

Scritto e disegnato dal sensei Eiichiro Oda, ONE PIECE è serializzato dal 19 luglio 1997 sulle rivista nipponica Shonen Jump. Composta attualmente da 87 tankobon, la serie è edita anche in Italia da Star Comics, che recentemente ha pubblicato l’85° volumetto.