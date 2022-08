Shueisha, profitti in calo: -40% negli ultimi report finanziari

Sembra proprio che l'ultimo anno fiscale di Shueisha non sia stato tra i più rosei del colosso editoriale dal momento che i profitti hanno iniziato a subire nuovamente una contrazione dopo il boom dello scorso anno. Dal mondo delle riviste a quello dei tankobon, ecco l'ultimo report finanziaro.

Il 2020-2021 era stato un anno record per Shueisha che aveva incassato un utile di 45 miliardi di yen (circa 355 milioni di euro). Certo, i numeri erano stati rafforzati dal fenomeno di Demon Slayer e dall'esplosione di Jujutsu Kaisen, effetto che sembra essersi affievolito nell'anno fiscale che copre il periodo di tempo dall'1 giugno 2021 a 31 maggio 2022.

Pur restando in forte utile, i profitti di Shueisha hanno avuto un calo complessivo del 41,3% rispetto all'anno precedente. I malus, in particolar modo, si intravedono sul reparto vendite (-2,9%), su quello magazine (-38%) e su quello dei tankobon e dei libri (-32,6%). Crescono soltanto gli incassi da pubblicità, di circa il 9%, e quello del fatturato aziendale per un buon 34,7%.

In ogni caso, l'utile complessivo dell'ultimo anno si attesta 26,8 miliardi di yen, circa 193 milioni di euro al cambio attuale. E voi, invece, cosa ne pensate di questi risultati nonostante la situazione pandemica dello scorso anno? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.