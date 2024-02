Shueisha promette di dare battaglia al fenomeno incontrollato dei leak

Come da premesse, la notizia dell'arresto in Giappone di due noti leaker accusati di aver violato le leggi sul copyright ha ottenuto una certa risonanza mediatica nel paese, tanto che la stessa Shueisha, qui nelle vesti di parte offesa, ha rilasciato oggi un comunicato con cui si prefigge di dare battaglia al fenomeno incontrollato dei leak.

Buona parte del commento dell'azienda, come era lecito aspettarsi, ruota attorno alla stigmatizzazione di un fenomeno ritenuto assolutamente esecrabile dalla compagnia, non solo perché, si legge nel comunicato, “priva tutti i lettori che attendono con ansia le nuove uscite del piacere stesso della lettura”, ma soprattutto per i grandi danni (d'immagine, pecuniari) che la diffusione illecita ed anticipata di rilevanti porzioni di contenuti originali causa tanto alla rivista quanto ai suoi autori, al punto da mettere in discussione le logiche stesse su cui si basa il diritto d'autore, con particolare riferimento a quello relativo allo sfruttamento commerciale delle proprietà intellettuali di cui Shōnen Jump (e per estensione, Shueisha) è il detentore unico.

Il comunicato diffuso dall'azienda era, in questo senso, atteso, anche perché l'editore suppone che i leaker arrestati il 4 febbraio grazie alle operazioni congiunte delle polizie prefetturali di Kumamoto e di Niigata operassero da tempo ai danni della compagnia, procurandosi – secondo le ricostruzioni degli inquirenti – in largo anticipo le copie inedite di Shōnen Jump, per poi scannerizzare digitalmente i suoi contenuti e diffonderli a macchia d'olio su internet. Ciò che ha consentito – e che permette a tanti altri individui – di procurarsi senza il consenso della rivista i suoi materiali, per poi metterli in circolazione ancor prima della data di uscita ufficiale della pubblicazione settimanale, è la complicità che tali soggetti hanno storicamente instaurato con i proprietari degli esercizi commerciali, ovvero con coloro che si occupano della vendita al dettaglio della rivista, e che dovrebbero rispettare le tempistiche distributive.

Non è un caso, infatti, che nel comunicato di Shueisha ci si soffermi a lungo sulla necessità di intervenire a monte della catena di distribuzione illecita delle sue proprietà intellettuali, in modo da arginare “la pratica dei leak anticipati” e la successiva diffusione dei contenuti sui social media. Quello a cui si sta riferendo qui la compagnia editoriale è proprio quella complicità cliente-venditore di cui abbiamo appena parlato, e che consente ai singoli cittadini di entrare in possesso delle copie della rivista ancor prima della loro messa in commercio.

Capita, infatti, vuoi per necessità economiche o per favori personali, che i negozi o le edicole giapponesi a cui Shueisha invia settimanalmente i numeri di Shōnen Jump, vendano con largo anticipo le copie al singolo cliente, ancor prima della data di uscita ufficiale assegnata loro dall'editore, permettendo così alle persone, e in particolare a coloro che scannerizzano le tavole dei manga per diffonderle anticipatamente su siti o pagine social (come accaduto per quegli utenti twitter che hanno diffuso le immagini spoiler di Jujutsu Kaisen 249) di continuare a perseverare in questa pratica esecrabile, le cui uniche vittime, oltre ai lettori che non desiderano anticipazioni di alcun tipo, sono appunto i detentori delle proprietà intellettuali.

Inoltre Shueisha, alla fine del comunicato, ha anche annunciato che i due arresti effettuati il 4 febbraio sono l'inizio di un lungo iter investigativo volto a neutralizzare definitivamente il fenomeno incontrollato dei leak, percepito in Giappone sempre più come un problema endemico, tanto che la questione appare assolutamente nevralgica per la preservazione/incolumità dell'intero settore editoriale dei manga.