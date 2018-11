Shueisha pubblicherà uno speciale booklet su Dragon Ball Super: Broly

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta , un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas , ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly , che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta , tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi. Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma . Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”

The January issue of Saikyo Jump (out in December) will have a special "DBS Saikyo Book: Movie Edition" insert booklet, with Naho Ooishi (DBSD) and Yoshitaka Nagayama (various DBH manga) drawing some sort of DBS: Broly adaptation/summary, plus a guide to the 19 previous DB movies pic.twitter.com/xUZ857qPFL — Todd Blankenship (@Herms98) 28 novembre 2018

It's called "Movie Edition" because they had the Saiyan edition last year (that thing where Toriyama talked about Yamoshi and S-Cells). So this one probably won't be super long either, though it promises to give you a "super understanding" of the movie's story. — Todd Blankenship (@Herms98) 28 novembre 2018

(Although if I recall correctly, the Saiyan edition reprinted several manga chapters relating to Super Saiyan transformations, so if they devote an equivalent number of pages to this it could be a decent sized though still abridged adaptation.) — Todd Blankenship (@Herms98) 28 novembre 2018