Shueisha rivela i dati di vendita di Weekly Shonen Jump e delle altre riviste manga

Shueisha ha pubblicato questo lunedì il documento "Media Guide 2019", il quale fornisce informazioni sulle riviste manga, compreso Weekly Shonen Jump, agli inserzionisti. La guida elenca i numeri delle stampe e le specifiche informazioni demografiche di ciascun magazine. Il periodo di riferimento va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Dati di vendita e demografici per le riviste rivolte principalmente al genere maschile:

Weekly Shonen Jump : 1.740.000 copie vendute;

: 1.740.000 copie vendute; V Jump : 187.500 copie vendute;

: 187.500 copie vendute; Saikyo Jump : 150.000 copie vendute;

: 150.000 copie vendute; Jump SQ : 210.000 copie vendute (incluse le edizioni digitali);

: 210.000 copie vendute (incluse le edizioni digitali); Weekly Young Jump : 506.000 copie vendute;

: 506.000 copie vendute; Ultra Jump : 36.000 copie vendute;

: 36.000 copie vendute; Grand Jump: 170.000 copie vendute.

Inoltre, la guida ha annunciato che Shonen Jump+ (sito web e applicazione) ha raggiunto l'impressionante cifra di 2,4 milioni di utenti attivi a settimana. Il sito Internet ufficiale di Weekly Shonen Jump totalizza 2,4 milioni di visualizzazioni al mese, con 880.000 utenti unici. La guida prosegue suddividendo i lettori di Weekly Shonen Jump in base all'età. Il 27,4% dei lettori ha più di 25 anni, il 25,8% ha tra i 19 ed i 24 anni, il 17,6% ha tra i 16 ed i 18 anni, il 16.4% ha tra i 13 ed i 15 anni. Infine, il 3,2% ha meno di 9 anni.

Per quanto riguarda V Jump, il 90% dei lettori sono uomini, mentre il 10% donne. Il 25% dei lettori frequenta la scuola elementare superiore (9-12 anni), il 24% la scuola media, il 20% la scuola elementare inferiore (6-9 anni), il 12% la scuola superiore, il 4% il college ed il 15% sono lavoratori. Per Saikyo Jump, il 58,5% dei lettori frequentano la scuola elementare superiore, il 28% la scuola elementare inferiore, l'11% la scuola media. Solamente il 2,5% frequentano la scuola superiore w oltre.

Per quanto riguarda Weekly Young Jump, la guida ha rivelato che il 72,2% dei lettori acquista il magazine nei minimarket, il 17% nelle librerie ed il 6,7% nei negozi delle stazioni dei treni. Il 47,8% dei lettori ha fra i 20 ed i 27 anni, mentre il 32,3% ha 28 anni o più.

I lettori di Jump SQ. hanno principalmente tra i 25 ed i 29 anni (30,2%), gli acquirenti tra i tra i 20 ed i 24 anni rappresentano il 26,4%, quelli fra i 15 ed i 19 anni il 25,2%, infine quelli tra i 30 ed i 34 anni il 18,2%. Il 67,5% dei lettori sono uomini mentre il 32,5% sono donne.

Dati di vendita e demografici per le riviste rivolte principalmente al genere femminile:

Ribon : 145.000 copie vendute;

: 145.000 copie vendute; Cookie : 34.000 copie vendute;

: 34.000 copie vendute; Margaret : 38.000 copie vendute;

: 38.000 copie vendute; Bessatsu Margaret : 131.000 copie vendute;

: 131.000 copie vendute; The Margaret : 36.000 copie vendute;

: 36.000 copie vendute; Office YOU : 52,000 copie vendute;

: 52,000 copie vendute; Cocohana 54,000: copie vendute.

Per quanto riguarda Ribon, il 66,6% delle lettrici frequenta la scuola elementare superiore, il 17,2% la scuola elementare inferiore, l'11,4% la scuola media ed il 3,3% la scuola superiore o oltre. Per Bessatsu Margaret, il 56,2% delle lettrici ha 24 anni o più, il 16% ha tra i 15 ed i 18 anni, il 15,1% tra i 19 ed i 23 anni ed il 12,7% ha 14 anni o meno. Per Office You, il 71% delle lettrici ha più di 45 anni. Inoltre, il 32% sono casalinghe, il 27% impiegate e il 17% lavoratrici part-time. L'applicazione "Manga Mee" ha approssimativamente 1 milione di download e 500.000 utenti unici mensili.



Secondo il rapporto dell'AJPEA (acronimo di All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor's Association) la vendita delle riviste cartacee è in continua decrescita, al contrario dei magazine digitali. Ricordiamo al lettore che una delle serie di maggior successo di Weekly Shonen Jump sta ricevendo una trasposizione animata: stiamo parlando di Demon Slayer, disponibile in Italia su VVVVID.