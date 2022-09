Shueisha rivela il logo di Jump Festa 2023: tutti i manga coinvolti radunati insieme

La Shueisha può contare su tante riviste. Queste, a loro volta, vengono supportate da un parco titoli eccellente, che ha portato nel giro di pochi decenni la casa editrice a dominare sul mercato, in particolare grazie ai suoi shonen. E per celebrarli e promuoverli, ogni anno viene realizzato il Jump Festa che pubblicizza sia i manga che gli anime.

È stato già programmato il Jump Festa 2023 che si terrà a dicembre, come di consueto, dove verranno diretti i riflettori verso i manga con anime e verso quei fumetti che lo diventeranno a breve. Alcuni di questi potrebbero ricevere il proprio annuncio a sorpresa proprio durante l'evento di Shueisha.

Ovviamente all'evento parteciperà ONE PIECE, così come tanti altri manga big del settore come My Hero Academia, Spy x Family e Boruto per dirne alcuni, con i loro anime che saranno in onda anche in quel periodo. Ma nel logo della Jump Festa 2023 diramato da Shueisha ci sono anche tanti altri nomi di spessore. Come si può vedere nell'immagine in basso, non ci sono soltanto i quattro titoli citati: c'è anche Goku di Dragon Ball, Kafka di Kaiju no.8, Yugi Muto di Yu-Gi-Oh che potrebbe tornare con un progetto memoriale dell'autore Kazuki Takahashi e tanti altri manga di spicco.

Cosa vi aspettate dalla convention speciale di Shueisha?