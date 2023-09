Shueisha segnala un traduttore ufficiale di Jujutsu Kaisen: la rabbia su Twitter

Da anni le case editrici giapponesi si battono per fermare la pirateria, implementando nuovi sistemi e avvalendosi di leggi che possano aiutarle a fermare la proliferazione di siti clandestini e di leaker. Shueisha è in prima linea da sempre, ma a volte capita di segnalare anche persone che c'entrano poco con il mondo dei pirati.

Un traduttore ufficiale che traduce Jujutsu Kaisen per VIZ Media, ovvero la controllata americana di Shueisha che si occupa di tradurre e pubblicare i capitoli inglesi sull'app americana e sul portale di Manga Plus, è stato segnalato per infrazione del copyright da Shueisha stessa. Su Twitter, il traduttore caricava esclusivamente alcune vignette provenienti dalle pagine con le traduzioni ufficiali e dalle scansioni acquistate legalmente in Giappone tramite gli store ufficiali di Shueisha, seguendo il regolamento del fair use.

Il traduttore, che commenta tramite l'account Lightning446 che si può vedere in basso, si è infuriato per la decisione presa da Shueisha, che si è scagliato contro di lui per le poche immagini caricate a supporto di analisi e note di traduzione su Twitter e non invece contro account molto noti che ricaricano pagine di Weekly Shonen Jump con capitoli interi ogni settimana. Ciò ovviamente ha fatto discutere molto, con Shueisha che ha operato in maniera strana e dura.

Già a suo tempo, la legge sul copyright giapponese aveva colpito duramente un illustratore di Dragon Ball che aveva lavorato ufficialmente ad alcune serie collaterali per la casa editrice stessa, causando l'indignazione di diversi fan in rete.