Shumatsu Train Doko e Iku?: arriva l'anime della Kadokawa, cast, trailer e data d'uscita

Shūmatsu Train Doko e Iku? sta per arrivare sul piccolo schermo e ad annuncialo è stata la Kadokawa attraverso un nuovo trailer inedito e ad altre informazioni in merito al cast e alla data d'uscita.

Il debutto della serie è previsto per il 2024 e durante la propria livestream avvenuta pochi giorni fa la Kadokawa ha descritto i caratteri delle protagoniste e le annesse attrici che le presteranno la voce.

Shizuru Chikura è la leader del gruppo e viaggia assieme alle altre ragazze in cerca della sua migliore amica, scomparsa durante un viaggio in treno. Sarà doppiata da Chika Anzai, voce di Mina Carolina in Attack on Titan e Ashina in Boruto: Naturo Next Generations.

Nadeshiko Hoshi, soprannominata Nadeko, dall'animo dolce e nobile, odia i conflitti e per questo motivo cerca sempre di far riappacificare le proprie amiche. Tuttavia, è molto brava nel tiro con l'arco e con le armi a proiettile. Azumi Waki, Hinata Tachibana in Tokyo Revengers, presterà la voce a questo personaggio.

Erisa Kuon, che ha interpretato alcuni personaggi secondari in The promised Neverland, sarà Reimi Kuga, una ragazza che ama tutto ciò che è carino e desidera fortemente vedere la città. Ha una personalità schietta e il suo intuito mischiato ai suoi sensi acuti la rendono una bambina selvaggia.

Hina Kino, nel ruolo di Kuuderika in Overlord e Linel Synthesis Twenty-Eight in Sword Art Online: Alicization, qui interpreterà la timida Akira Shinonome, che ama leggere libri difficili ed è profondamente acculturata. Le piace comportarsi come un'adulta, ma in realtà è infantile e codarda, mettendola in conflitto con Reimi.

La storia è ambientata in una campagna non proprio ordinaria e un grande e strano evento sta colpendo suoi abitanti. Una coraggiosa bambina di nome Shizuru Chikura ha un forte desiderio di rivedere la sua amica perduta e lei, assieme ad altre tre ragazzine, salgono su un treno abbandonato e partono per il mondo esterno, dove la sopravvivenza non è certa. Cosa le attende all'ultima fermata del "Treno del Giorno del Giudizio"?

Presto Dragon Ball Super arriverà su Crunchyroll, intanto Super Dragon Ball Heroes è stato presentato con un trailer.