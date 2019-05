Shura no Toki: l'opera di Masatoshi Kawahara si arricchirà con un nuovo arco narrativo

Nel corso delle ultime ore, Masatoshi Kawahara ha fatto sapere di essere pronto a pubblicare Mutsu Enmei-ryū Gaiden: Shura no Toki - Tōgoku Musō-hen (Greatest in Togoku Arc), un nuovo arco narrativo che andrà ad ampliare la lore del manga Mutsu Enmei-ryū Gaiden: Shura no Toki.

Andando più nel dettaglio, il primo volume del manga sarà pubblicato sul numero di giugno della rivista Monthly Shonen Magazine di Kodansha, il quale sarà disponibile dal 2 maggio. L'opera sarà incentrata su Komahiko, intento a dover fronteggiare lo storico guerriero Honda Tadakatsu.

Kawahara pubblicò il suo primo manga nel 1989, un'opera che venne serializzata in vari archi narrativi all'interno del Monthly Shonen Magazine, serie che oramai va avanti da oltre trent'anni. Il manga racconta la storia di un'imbattibile tecnica marziale tramandata da generazioni e conosciuta con il nome di Mutsu Enmei-ryu. L'opera, incentrata sui vari praticanti di suddetta tecnica che si sono succeduti nel corso della storia umana, ha visto il suo ultimo arco narrativo con Mutsu Enmei-ryū Gaiden: Shura no Toki - Showa-hen (Showa Arc), per un totale di cinque volumi pubblicati tra il 2015 e il 2016.

Il manga è ispirato alla serie anime Shura no Toki: Age of Chaos, andata in onda nel lontano 2004. Tra il 2004 e il 2005 l'opera è poi stata pubblicata in formato DVD da parte di Media Blasters. la serie s'identifica come spin-off dell'originale manga Shura no Mon di Kawahara, il quale ha successivamente lavorato anche ai manga di Shura no Mon: Dai Ni Mon e Shura no Mon Iden: Fudekage.