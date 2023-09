Shuzo Oshimi parla dei suoi piani futuri dopo la fine del manga Bentornato, Alice

Il diciannovesimo numero di quest'anno della rivista Big Comic Superior di Shogakukan ha rivelato l'8 settembre che il prossimo manga dell'autore di manga Shūzō Oshimi è attualmente in fase di pianificazione. La rivista non ha rivelato altri dettagli sul nuovo manga.

Oshimi ha recentemente concluso il suo manga Bentornato, Alice ( Okaeri Alice ) il 9 agosto. Il manga è stato lanciato su Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha nell'aprile 2020. Kodansha pubblicherà il suo settimo e ultimo volume il 6 ottobre.

Oshimi è noto per aver scritto il popolare manga Flowers of Evil (I fiori del Male) edito in Italia da Panini Comics, e il manga ha ispirato una serie anime televisiva del 2013 e un film live-action. Oshimi ha lanciato il manga Happiness su Bessatsu Shōnen Magazine nel febbraio 2015 e ha concluso la serie a marzo 2019.

L'ultimo manga dell'autore, Bentornato, Alice, ha raccontato la storia di tre amici d'infanzia chiamati Yohei, Kei e Yui, che si sono rincontrati al liceo dopo che Kei è tornato nella loro città. Il protagonista è innamorato della dolce Yui, a sua volta attratta da Kei. Ma quello che sembrava un semplice triangolo amoroso tra loro tre prende una svolta inaspettata quando Kei si presenta vestito come una ragazza.



Il giovane Kei è di bell'aspetto e con tratti esageratamente femminei, dunque viene subito apprezzato dai suoi compagni quando scoprono che in realtà egli preferisce semplicemente vestirsi da donna, ma non essere considerato tale. Allo stesso modo, questo attrarrà l'attenzione dell'insicuro Yohei, che dovrà fare una scelta.

Non è la storia di un ragazzo transgender ma il racconto di com'è possibile uscire dai canoni del proprio genere biologico. Entrambi Yohei, che rappresenta l'autore del manga, e Kei capiscono di non sentirsi al proprio agio con il loro "essere uomo" e vorrebbero trascendere dal loro genere. Il manga è inoltre accompagnato da brevi aneddoti di Oshimi in cui racconta la propria travagliata adolescenza e di come ha imparato a conoscere il proprio corpo.