Shuzo Oshimi torna sulla rivista di L'Attacco dei Giganti con un nuovo manga: Okaeri Alice

Nel panorama odierno dei manga, ci sono pochi autori che riescono a conquistare il pubblico innumerevoli volte con diverse opere e senza costruire un successo che ruota intorno a un unico pezzo mainstream. Tra questi c'è indubbiamente Shuzo Oshimi, mangaka che pubblica spesso per le case editrici Kodansha e Shogakukan.

Il mangaka ha iniziato ad assaggiare la popolarità grazie a I Fiori del Male, popolarità proseguita anche per i due lavori successivi Happiness e Tracce di Sangue. Grazie al palcoscenico su cui è salito grazie a questi tre titoli, l'attenzione verso tutti i manga dell'autore si è accentuata.

Mentre lo si attende al Napoli Comicon 2020 con gli eventi Panini Comics, Shuzo Oshimi ha anche programmato insieme a Kodansha l'esordio di un nuovo manga. Su Bessatsu Shonen Magazine numero 5 che sarà nelle fumetterie ed edicole giapponesi ad aprile sarà presente Okaeri Alice, scritto e disegnato da Oshimi. Il debutto dell'opera è quindi previsto per il 9 aprile 2020.

Non si conoscono ancora i dettagli della storia che sicuramente però riceverà copertina e pagine a colori considerata l'importanza del mangaka. Su Bessatsu Shonen Magazine sono stati pubblicati, oltre L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, anche due dei manga precedenti dell'autore, ovvero I Fiori del Male e Tracce di sangue. Non perdetevi il nostro speciale su Shuzo Oshimi per scoprire al meglio la fantasia dell'autore e capire cosa aspettarsi da Okaeri Alice.