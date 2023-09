SHY: disponibile la promo ufficiale e la data del debutto

Il sito ufficiale dell'adattamento anime del manga SHY di Bukimi Miki ha rivelato giovedì un nuovo video promozionale, un cast aggiuntivo per i membri dell'organizzazione Amalareiks e la premiere del 2 ottobre. Il video presenta in anteprima la sigla di apertura " Shiny Girl" di MindaRyn .

Il cast appena annunciato include: Mutsumi Tamura, doppiatrice di tantissimi personaggi sia maschili che femminili fra cui Alibabà di Magi: The Labyrinth of Magic, Kakashi da bambino in Naruto Shippuden e Ninya di Overlord, nel ruolo di Stigma; Miyuki Sawashiro, che doppierà anche il film Kitaro Tanjo: GeGeGe no Nazo, nel ruolo di Tzveta. Per ultimo, Rina Hidaka, Silica di Sword Art Online, nel ruolo di Kufufu.

L'anime debutterà il 2 ottobre alle 24:00 JST, dunque per noi saranno effettivamente le 17:00 del giorno prima, del primo ottobre, su TV Tokyo e altre reti. Crunchyroll trasmetterà in streaming l'anime non appena verrà trasmesso.

La doppiatrice Shino Shimoji, voce di Lagss in Super Dragon Ball Heroes e di Kurumiru in The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, interpreterà Teru Momijiyama, nota anche come Shy, la protagonista della serie.

Masaomi Andō ( Astra Lost in Space , Scum's Wish , School-Live! ) dirige la serie presso lo studio 8-Bit, lo stesso di Blue Lock ed Encouragement of Climb. Kōsaku Taniguchi è l'assistente alla regia, Yasuhiro Nakanishi scrive e supervisiona le sceneggiature della serie, Yūichi Tanaka è il disegnatore dei personaggi principali e Hinako Tsubakiyama compone la musica.

La Terra era sull’orlo di una terza guerra mondiale quando individui dotati di superpoteri si fecero avanti da ogni paese del mondo, ponendo fine al conflitto e inaugurando una nuova era di relativa pace. Tra questi eroi, il Giappone è rappresentato da una giovane ragazza timida conosciuta come “Shy”. Potrebbe passare più tempo a preoccuparsi dei propri difetti che acombattere i cattivi, ma dimostrerà al mondo che, nonostante tutto, ha ancora il cuore di un eroe!

Miki ha pubblicato per la prima volta Shy sulla rivista Weekly Shōnen Champion come manga one-shot nel gennaio 2017, per poi iniziare a serializzare il manga sulla stessa rivista nell'agosto 2019. Il ventesimo volume del manga è stato pubblicato ufficialmente in Giappone l'8 agosto.