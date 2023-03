Shy, l'eroina timida debutta nel 2023: i primi dettagli sull'anime

Nel settembre del 2022 veniva ufficialmente annunciato l'adattamento anime di Shy, il manga di Bukimi Miki sull'eroina timida che spopola in Giappone e in Italia con la pubblicazione di Planet Manga. Dopo qualche tempo arrivano nuovi dettagli sull'attesa serie animata.

Il teaser PV di Shy prometteva grandi aspettative. Ma quando uscirà l'anime di Shy? Lo staff responsabile della produzione non si è sbilanciato precisando una data ufficiale, ma ha mantenuto l'esordio entro la fine dell'anno. L'anime di Shy debutterà dunque non oltre il palinsesto autunnale del 2023.

Se sull'uscita nulla si muove, sono state invece diffuse nuove informazioni sul progetto. L'anime di Shy è in lavorazione presso lo studio d'animazione 8bit, attualmente impegnato con il soprendente adattamento di Blue Lock. Alla regia della serie troveremo Masaomi Ando di Astra Lost in Space. La doppiatrice Shino Shimoji interpreterà Teru Momoijiyama e il suo alter-ego Shy.

La serializzazione di Shy è cominciata su Weekly Shonen Champione nel 2019 e nel 2021 in Italia con l'etichetta di Panini Comics. La terza guerra mondiale sta per scoppiare, ma un grippo di individui provenienti da ogni angolo del mondo di sono fatti avanti per porre fine al conflitto e inaugurare una nuova era di pace. Il Giappone è rappresentato da Shy, un'eroina timida che si preoccupa più dei suoi difetti che combattere i cattivi.