Shy: il manga di Bukimi Miki arriva in Italia con Planet Manga

Dopo una lunga attesa, finalmente Shy, l'action hero manga firmato Bukimi Miki, arriva in Italia con Planet Manga. Scopriamo tutti i dettagli su questa grande novità del catalogo dell'etichetta di Panini Comics.

Seguendo le orme di My Hero Academia, il manga di Miki unisce il tema dei superhero dei comics statunitensi alla struttura di un manga giapponese. Questa volta, però, al centro dell'opera non vi è un ragazzo privo di poteri il cui sogno è diventare il più grande eroe della storia, come nel caso dell'avventura firmata Kohei Horikoshi, ma bensì un eroina che proprio non sopporta l'idea di stare in mezzo alla gente.

Un hero che si rispetti si distingue per il metterci la faccia ogni volta che ce n'è bisogno e ogni volta che la gente lo richiede. Ma è possibile compiere la propria impresa, se si è timidi, asociali e non si sopporta di farsi vedere dalle persone? Su questa domanda getta le fondamente Shy, un action hero manga come non si è mai visto prima.

L'avventura di Bukimi Miki segue le vicende di Shy, un eroina giapponese che prima ancora che con i Villain deve combattere la propria timidezza cronica. Per essere una figura al servizio altrui, la ragazza dovrà cercare la ragione in grado di salvarla dai suoi problemi personali.

Il volume 1 di Shy, già disponibile in fumetteria, edicola e shop online al prezzo standard di 4,90 euro, è abbinato a un gadget in regalo, una spilla esclusiva disponibile fino a esaurimento scorte. Vi lasciamo con la variant cover di L'Attacco dei Gianti vol.34 e con gli ultimi due annunci Planet Manga.