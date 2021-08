SHY: il manga shonen di Miki Bukimi arriva in Italia con Planet Manga

Planet Manga ha annunciato a sorpresa l'uscita in Italia di SHY, il popolare action shonen di Miki Bukimi. In Giappone il primo Volume dell'opera è stato distribuito il 6 dicembre 2019, e al momento il manga è in corso con 9 Volumi e oltre 80 capitoli pubblicati.

SHY è serializzato su Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, e nei mesi successivi alla pubblicazione del primo Volume ha riscosso un ottimo successo nella terra del Sol Levante. Con il passare del tempo la popolarità dell'opera è leggermente calata, ma le valutazioni continuano ad essere piuttosto alte e le vendite del manga sono buone, almeno stando alle ultime dichiarazioni dell'editor.

Planet Manga descrive così la trama si SHY: "Come si fa ad essere un eroe se sei un asociale, super-timida ragazza che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! I supereroi di tutto il mondo sono riusciti a sventare la Terza Guerra Mondiale portando la Terra verso un periodo di pace. Nonostante ciò dovranno continuare a lavorare per mantenerla e in ogni paese esiste un supereroe. Shy, una ragazzina di 14 anni che difenderà il Giappone dovrà scontrarsi con i propri limiti, affrontare combattimenti e crisi di identità! Preparatevi a conoscere supereroi provenienti da tutto il mondo e a ricevere un messaggio che va dritto al cuore!". Prezzo e data d'uscita in Italia saranno rivelate sulla prossima checklist di Anteprima.

E voi cosa ne dite? Siete interessati? Ditecelo nei commenti, e nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità firmate Panini, vi rimandiamo alle ultime novità manga del 2021.