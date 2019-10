Shy: il nuovo manga di Weekly Shonen Champion sta già conquistando rivista e web?

Da diverse settimane, Weekly Shonen Champion ha fatto partire una nuova serie disegnata e scritta da un esordiente. Il mangaka Miki Bukimi ha iniziato la serializzazione di Shy, serie basata sui super eroi e su una nuova crisi che il mondo dovrà affrontare. Nonostante i pochissimi capitoli, la serie ha già coinvolto il mondo del web.

La serializzazione di Shy è avvenuta il 1° agosto 2019 su Weekly Shonen Champion, rivista dove vanno in scena anche serie come Beastars e Baki. I supereroi di tutto il mondo sono riusciti a sventare la Terza Guerra Mondiale e, lavorando tutti insieme, hanno portato la Terra verso un periodo di pace. Nonostante ciò, essi devono continuare a lavorare per mantenerla e in ogni paese esiste un supereroe.

In Giappone a fare da guardia è Shy, una ragazzina di 14 anni il cui vero nome è Teru Momijiyama, studentessa che presto dovrà scontrarsi con i propri limiti dopo il non essere riuscita a salvare una ragazza da un incidente. Incline alla timidezza e all'introversione, Teru si chiuderà sempre più in se stessa finché non ritroverà un motivo per vestire nuovamente i panni da eroina.

Nonostante la giovane età della serie e il passato privo di titoli, il manga di Miki Bukimi si è già guadagnato grazie al consenso dei lettori una copertina e alcune pagine a colori sulla rivista Weekly Shonen Champion, mentre anche su social come Reddit il consenso verso la serie e il suo seguito continua a crescere. Non resta quindi che attendere il riscontro definitivo con la prova della vendita dei volumi, che avverrà tra pochi mesi. Proprio in questo periodo, la rivista Weekly Shonen Champion ha festeggiato 50 anni di vita.