Shy: trailer, uscita e visual per l'anime sull'eroina timida di Bukimi Miki

Mentre i fan si preparano all'inizio imminente del palinsesto anime dell'estate 2023, l'industria giapponese è già andata un passo oltre. È infatti stato pubblicato un nuovo filmato promozionale per Shy, l'adattamento del manga di Bukimi Miki in arrivo prima della fine dell'anno.

Cominciato sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten nel 2019, Shy è il primo manga di successo di Bukimi Miki. Due anni più tardi, Shy è arrivato in Italia con Planet Manga, riscuotendo un discreto successo anche tra il pubblico nostrano.

Chi ancora non ha avuto modo di conoscere l'opera, presto potrà redimersi. In autunno debutterà l'anime di Shy, presentato ufficialmente con un filmato promozionale che mette in luce il progetto. Il trailer PV ci permette di saggiare in anteprima le potenzialità dell'anime dello studio d'animazione 8-Bit e fare la conoscenza dell'eroina timida Shy, alias di Teru Momijiyama. Rappresentante del Giappone nel mondo degli eroi, dovrà affrontare la misteriosa minaccia chiamata Amalareiks collaborando con i suoi compagni.

Oltre al trailer sono arrivate ulteriori informazioni sull'adattamento e una key visual che trovate in calce all'articolo. La premiere di Shy è prevista per il mese di ottobre in Giappone. È stato inoltre rivelato che la sigla di apertura Shiny Girl è realizzata da MindaRyn.