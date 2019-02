Si arricchisce il cast dell'imminente remake di Fruits Basket

Continuano gli aggiornamenti che riguardano la nuova trasposizione animata della celebre serie shojo Fruits Basket, creata da Natsuki Takaya. Oggi si aggiungono al cast di voci e personaggi altri due appartenenti alla famiglia Soma, di cui possiamo ammirare anche le trasformazioni.

Vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane di quello che è a tutti gli effetti un reboot della storica opera shojo di Natsuki Takaya, Fruits Basket, che sta per fare il suo esordio. L'attesa per gli appassionati è stata davvero lunga, visto che sono trascorsi ben venti anni dalle origini della suddetta serie, ma, finalmente, ad aprile vedrà la luce questo particolare progetto, fortemente voluto dall'autrice.

Dopo un paio di key visual, un breve trailer e molti character design, il sito ufficiale della trasposizione ha oggi arricchito il cast di voci con ben due aggiunte, corrispondenti ad altrettanti nuovi personaggi appartenenti alla famiglia Soma protagonista delle vicende: stiamo parlando di Kazuyuki Okitsu, che andrà a dare vita a Hatori Soma, e di Takahiro Sakurai, che presterà la sua voce a Ayame Soma.

Come tutti gli appartenenti alla suddetta dinastia, anche loro sono in grado di tramutarsi in animali, e, grazie ai character design pubblicati dallo staff di Fruits Basket (che potete visionare nella galleria in calce alla presente notizia), possiamo osservare proprio tale peculiare caratteristica: il primo può assumere le fattezze di un cavalluccio marino, mentre il secondo avrà le sembianze di un serpente bianco.

Che ne dite vi piacciono le aggiunte al cast dell'anime in arrivo ad aprile?

Ricordiamo che Fruits Basket narra la storia di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata.

Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.