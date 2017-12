Un enorme ritorno è avvenuto nel 6° numero di Astonishing X-Men!

Il fondatore degliha appena fatto il suo grande ritorno nell', ma i fan probabilmente non si aspettavano che lo facesse nel modo in cui hanno letto. Ilè infatti tornato nel nuovo volume di, scritto da, ma lo aveva fatto fin dall'inizio della testata Marvel Legacy

Attenzione possibile Spoiler

Apparentemente, qualche tempo dopo essere stato ucciso da da Ciclope Fenice alla fine di Avengers vs. X-Men, la coscienza psichica di Xavier fu trovata dal suo vecchio nemico, il Re Ombra e imprigionata sul Piano Astrale. Secondo Astonishing X-Men #6, Xavier è stato imprigionato in per centinaia di anni (presumibilmente il tempo funziona diversamente sul piano astrale), ma ha trovato una via di fuga inaspettata.

Xavier e il Re Ombra hanno giocato a un gioco usando molti degli X-Men come pedine. Il Re Ombra stava per usare i suoi pezzi catturati per fare la sua grande fuga nel mondo materiale quando finalmente il Professor X giocò la sua mano. Mentre il Re Ombra era riuscito a possedere sia Gambit che Vecchio Logan, Xavier aveva contattato gli X-Men che erano ancora presenti sul Piano Astrale: Mystique, Rogue e Fantomex.

Insieme, questi mutanti attaccarono il Re Ombra, distraendolo in modo che Xavier potesse rompere le sue catene psichiche. Xavier è riuscito a eliminare il suo nemico, ma non si è fermato lì. Apparentemente, lui e Fantomex avevano raggiunto una specie di accordo. Senza nemmeno rendersi conto di quello che stava succedendo, Psylocke ha risposto al tocco di Fantomex sulla sua spalla, per scoprire che Charles Xavier è apparentemente riuscito a possedere il corpo di Fantomex.

Ora ha abbandonato il titolo "Professore" dal suo nome e vuole essere chiamato solo "X". C'è qualcosa di preoccupante però, sia perché sembra lontano dal personaggio del buon professore, sia perché le sue bolle di dialogo usano lo stesso schema di colori invertito bianco su nero usato dal Re Ombra, come potette vedere in calce alla notizia.

Potrebbe essere infettato dal Re ombra? per scoprirlo dovremo aspettare il prosieguo della testa mutante Marvel Legacy.