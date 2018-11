Si è spento Mahito Tsujimura, doppiatore del Dai Kaiohshin in Dragon Ball Z

Nelle prime ore del mattino, l’agenzia nipponica 81 Produce ha annunciato la tragica scomparsa del collega Mahito Tsujimura, il quale si è spento alla veneranda età di 88 anni. La famiglia del doppiatore ha comunicato che i funerali saranno privati.

Nel corso della sua lunga vita, Mahito Tsujimura ha prestato la propria voce a moltissimi personaggi, partecipando a serie d’animazione del calibro di Dragon Ball Z, Devilman, Eureka Seven e Matchless Raijin-Oh. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo quello di Dai Kaiohshin in Dragon Ball Z, King Raimon in Beast King GoLion, nonché il preside di Nintama Rantaro, un personaggio che Tsujimura ha interpretato fino al 2011.



Durante la sua carriera, inoltre, Mahito Tsujimura ha preso parte al capolavoro di Hayao Miyazaki, Nausicaä della Valle del vento, dove ha prestato la propria voce al co-protagonista King Jihl. Tra gli altri personaggi da lui doppiati troviamo poi il Dr. Garuman Thomas in Armored Trooper Votoms: Big Battle, Taida in Matchless Raijin-Oh, il Dr. Aomori in Miss Machiko, Aladdin in Sindbad the Sailor e Konoemon Konoe in Negima!.

Sempre Tsujimura, inoltre, ha prestato la propria voce al personaggio di Yoda nella versione giapponese dei lungometraggi della saga di Star Wars (Guerre Stellari) intitolati L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.