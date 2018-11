Si è spento Tetsuo Goto, doppiatore di Gowasu in Dragon Ball Super

Dalla paese del Sol Levante ci è giunta quest’oggi la triste notizia della recente dipartita di Tetsuo Gotō, ossia il doppiatore che negli ultimi due anni ha prestato la propria voce a Gowasu in Dragon Ball Super. Sfortunatamente l’interprete si è spento lo scorso 6 novembre a causa di un cancro esofageo, all’età di 68 anni.

Nato nella prefettura di Gifu nel 1950, Gotō ha cominciato a studiare recitazione nel 1975, presso l’unità En Engeki Kenkyūjo. Da allora, il doppiatore ha preso parte a diverse opere, come ad esempio Sakura no Kuni ed il film in live-action intitolato Taiyō wa Nakanai.



Durante la sua lunga carriera, Gotō ha doppiato Hannyabal in ONE PIECE, Dare Kochak in Armored Trooper Votoms: Pailsen Files, Gowasu in Dragon Ball Super, Arvind Ravy in Planetes, Derflinger in The Familiar of Zero, Dr. Sonoida in Dinosaur King, e Tetsuto Mifune in KADO - The Right Answer. Aveva inoltre prestato la propria voce al demone Otoroshi nella serie live-action tokusatsu Shuriken Sentai Ninninger.

Nelle ultime ore il collega Shigeru Chiba (Pilaf in Dragon Ball Super, Buggy in ONE PIECE) ha rivelato via Twitter di aver appreso solo di recente della trista scomparta di Gotō, del quale ricorderà per sempre l’approccio serio e pragmatico verso i ruoli interpretati nello studio di registrazione.