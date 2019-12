Il Sigillo del Diavolo è realtà. Un ragazzo come Naruto Uzumaki: se lo tatua

La fatica di Masashi Kishimoto: Naruto è uno di quei manga che è stato capace di ritagliarsi un posto nell'olimpo delle serie giapponesi più conosciute al mondo. Dall'uscita della versione cartacea, all'anime nel 1997 i fan hanno seguito la serie con grande entusiasmo tant'è che ancora adesso, non perdono mai occasione per omaggiarlo.

Ogni giorno pubblichiamo articoli in cui vi mostriamo fan art tratte dai personaggi di Naruto, come anche bellissimi cosplay, proprio a testimoniare come l'amore da parte degli appassionati all'opera di Kishimoto sia grande. Abbiamo anche visto come i primi a omaggiare la serie siano anche persone famose quali attori, atleti. Tempo fa vi avevamo mostrato le scarpe personalizzate con Itachi Uchiha che una star dell'NBA aveva indossato durante una partita.

Tra questi, ci sono anche gli appassionati così innamorati della serie, che decidono di legarsi indissolubilmente con esse marchiandosi la pelle con tatuaggi che richiamano il mondo di Naruto. Questo è uno dei casi di cui vogliamo parlarvi oggi. Infatti il fan, Zsoist, ha mostrato tramite un post su Reddit il suo nuovo tatoo a tema.

Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, proprio come Naruto, anche il ragazzo ha ricevuto il sigillo del diavolo per contenere la volpe a nove code. E se Minato lo ha fatto a Naruto, a Zsoist lo ha fatto un tatuatore esperto. Sicuramente per molti, un tatuaggio così grande e soprattutto vistoso può essere una pazzia, ma per chi ama follemente la serie di Kishimoto non può che essere motivo d'orgoglio.

