La sigla di Dragon Ball Z al centro di una parodia con i PanPers e Giorgio Vanni

L'anime di Dragon Ball è stato oggetto di tante parodie e rivisitazioni. Tra le più famose in campo internazionale c'è sicuramente quella di Dragon Ball Z Abridged, progetto arrivato a conclusione lo scorso anno. Ma anche in Italia ci sono vari fan che si sono adoperati nel creare parodie, in particolare sulle sigle storiche italiane.

I noti PanPers, un gruppo di creator italiani, ha deciso di parlare di una delle tematiche di questa quarantena: l'impossibilità di andare nei ristoranti giapponesi a mangiare sushi. È chiara la loro astinenza da questi cibi, in particolare per i Dragon Rolls, che traspare dal loro ultimo video. E non potevano non sfruttare la nota sigla italiana di Dragon Ball Z per una video parodia.

Al progetto ha partecipato però anche Giorgio Vanni, storico cantante italiano che ha prestato le sue capacità a tante sigle diventate iconiche. In calce potete trovare questa breve parodia di Dragon Ball Z, che ci racconta l'avventura tra le quattro mura di casa dei PanPers, alle prese con la ricerca di un modo per tornare a mangiare i loro piatti giapponesi preferiti (e tra questi modi non possono di certo mancare le Sfere del Drago con tanto di evocazione del Drago Shenron).

Cosa ne pensate di questa parodia a cui ha partecipato anche il famoso cantante? Non perdetevi la nostra intervista a Giorgio Vanni.