Ecco le sigle di apertura e chiusura di Gundam Build Divers Re: Rise

Il nuovo anime legato alla celebre saga di robottoni si appresta a fare il suo debuto: in Giappone Gundam Divers Re: Rise sarà trasmesso in TV, mentre nel resto del mondo sarà possibile vederlo su Crunchyroll o YouTube. Nel frattempo sono state condivise su Twitter le due sigle di apertura e chiusura.

A farlo è l'account @Kirari_star che in due diversi messaggi sulla piattaforma social ha scelto di mostrare ai fan della famosa serie con quali canzoni inizieranno e si concluderanno gli episodi della nuova stagione. Come avete già potuto leggere nelle nostre precedenti notizie sull'argomento, lo show inedito sarà leggermente diverso dai precedenti: le battaglie infatti si svolgeranno all'interno del "Gunpla Battle Nexus Online", portale che permetterà ai piloti di mech, chiamati Divers, di far sfidare le proprie creazioni.

Cercando una nuova audience, infatti, gli autori dell'anime hanno cercato di cambiare genere, da impegnata space opera a serie più spensierata e che ricorda a tratti opere quali Pokemon o Yu-Gi-Oh!. Nonostante questo siamo sicuri che le sfide saranno lo stesso emozionanti e senza esclusione di colpi, mentre esploreremo il mondo dei modellini Gunpla, vero e proprio fenomeno in Giappone. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla serie vi lasciamo con il trailer di Gundam Build Divers Re: Rise.