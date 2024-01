A Sign of Affection, il nuovo anime romcom che emoziona come A Silent Voice

Pochi giorni fa, ha debuttato la tanto attesa romcom A Sign of Affection, un anime che promette di sorprendere ed emozionare il pubblico. Seguendo la scia del dolce e incisivo A Silent Voice, conosciuto in Italia con il titolo La forma della voce, la serie racconta le difficoltà di una ragazza sorda nel rapportarsi con il mondo.

La protagonista Yuki Itose è una ragazza come tante altre: dolce e diligente, frequenta l'università, ama la moda e i social e ha una migliore amica a cui confida tutti i suoi pensieri. Tuttavia, ciò che la distingue, almeno all'apparenza, dalle altre giovani è la sua sordità, un ostacolo che limita le sue relazioni sociali e le impedisce di esprimersi come desidererebbe.

La vita di Yuki subisce una svolta quando incontra Itsuomi Nagi, un compagno di università, durante un viaggio in treno. La sua presenza cattura immediatamente l'attenzione di Yuki, portando un cambiamento radicale nella sua percezione di ciò che la circonda. Itsuomi, a differenza di Yuki, ha una vasta conoscenza del mondo, è appassionato di lingue, ha esplorato molte terre e ampliato i propri orizzonti.

L'incontro con Itsuomi mette in crisi tutte le certezze di Yuki, ma, anziché restare inerme, la protagonista cerca di trarre il massimo possibile dalle conoscenze dell'amico per arricchire il proprio bagaglio culturale. Al contempo, la curiosità del ragazzo lo spinge a esplorare il complesso mondo della sua nuova amica, che diventerà presto qualcosa in più.

Partendo da questi presupposti, A Sign of Affection e A Silent Voice potrebbero sembrare piuttosto simili: entrambi presentano temi affini, come l'amore e la sensibilizzazione sulle difficoltà delle persone affette da sordità. Anche le ambientazioni, che oscillano fra scuola e università, possono risultare analoghe.

Tuttavia, storie e personaggi sono sostanzialmente differenti: mentre in "A Silent Voice" assistiamo a un viaggio di redenzione, in "A Sign of Affection" Yuki e Itsuomi rappresentano due mondi lontani tra loro uniti da un ponte comune, che ruota attorno al linguaggio. Se la trama dell'anime vi intriga, potete guardarlo su Crunchyroll!