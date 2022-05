A Sign of Affection debutta a fine maggio con Star Comics

Con un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, Edizioni Star Comics ha presentato A Sign of Affection, shojo sentimentale che debutterà nelle fumetterie italiane entro la fine del mese.

L’opera firmata suu Morishita, nome artistico con cui si identifica il duo composto dalle autrici giapponese Makiro e Nachiyan, già autrici di Ali di farfalla e Short Cake Cake, è uno dei manga shojo più popolari dell’ultimo periodo ed è inoltre vincitore del premio “manga shojo più apprezzato dai librai giapponesi” nell’aprile 2021.

A Sign of Affection venne svelato per il Free Comic Book Day 2021, in cui i lettori hanno potuto avere un assaggio delle vicende. Il debutto ufficiale del primo volume della serie è previsto per il 25 maggio, anche in versione con gadget allegato, un mini notebook a tiratura limitata.

La trama racconta la vita di Yuki, una studentessa universitaria sordomuta sin dalla nascita. Un giorno, mentre si trova in difficoltà sui mezzi pubblici, un suo compagno accorre in suo soccorso. Itsuomi, tuttavia, nonostante conosca moltissime lingue, non conosce quella dei segni. Ciò, non gli impedisce di comunicare con la ragazza. In seguito a quel primo incontro, il cuore di Yuki si ritrova in una tempesta di emozioni a lei sconosciute.

L’emozionante storia d’amore tra la candida Yuki e il popolare Itsuomi affronta temi sensibili come quello della disabilità e delle difficoltà che comporta ed è impreziosita dal tratto espressivo e gentile dei disegni della coppia suu Morishita. Per altre storie d’amore, con Star Comics arriverà anche Boy Meets Maria. E voi, avete intenzione di mettere le mani su queste nuove opere portate nel nostro Paese dalla casa editrice?