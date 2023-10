A Sign of Affection, tutti i dettagli sulla nuova uscita anime: trama, cast e visual

A Sign of Affection segue la scia di A Silent Voice, conosciuto in Italia con il titolo La Forma della Voce, e la nuova serie anime è pronta a far commuovere il pubblico con una dolce storia d'amore. L'opera originale, scritta e disegnata da Sū Morishita, esplora le difficoltà delle persone affette da sordità in un modo tutto nuovo.

Per chi fosse interessato a conoscere il manga prima di addentrarsi nel suo adattamento anime, A Sign of Affection è disponibile in italiano, edito dalla Star Comics. Al momento, la serie conta sette volumi su nove, con uscita bimestrale.

La serie anime ruota attorno a Yuki, una studentessa universitaria sorda dalla nascita. Nonostante indossi gli apparecchi acustici, non è in grado di captare i suoni. Nonostante questa difficoltà riesce comunque a vivere appieno la sua vita universitaria. Come tutti gli altri ragazzi, riesce facilmente a seguire le lezioni e a socializzare con i suoi coetanei.

Tuttavia, la sua vita cambia in meglio quando, mentre viaggia in treno, incontra Itsuomi. Questo ragazzo, oltre a non passare inosservato per la sua bellezza e per il suo carattere spigliato, ha una grande passione per le lingue e si interessa immediatamente alla lingua dei segni. Questo interesse li porterà a conoscersi meglio ed entrambi si troveranno ad esplorare un mondo completamente sconosciuto.

L'anime sarà presentato in Giappone nel gennaio 2024 e Crunchyroll trasmetterà la serie in contemporanea, anche con sottotitoli in italiano. I doppiatori principali sono Sumire Morohoshi, voce di Hinami Fueguchi in Tokyo Ghoul, Hitoka Yachi in Haikyuu e tantissimi altri personaggi, qui interpreta Yuki Itose mentre Yū Miyazaki è Itsuomi Nagi.

Ad occuparsi dell'animazione è Aija-Do, lo stesso studio di anime come Revenger ed Emma. E' possibile vedere il trailer di A Sign of Affection e la sua key visual all'interno dell'articolo.