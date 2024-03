A Sign of Affection, la romcom più dolce dell'anno avrà una Stagione 2?

L'anime di A Sign of Affection si è appena concluso, regalando agli spettatori una storia d'amore davvero intensa. A partire dal coraggio nell'affrontare il tema della disabilità fino ad arrivare ai racconti dei personaggi secondari, che aggiungono profondità alla serie, e - ultimo ma non per importanza - alla dolcezza dei protagonisti, tantissimi elementi hanno reso questa serie un vero gioiello.

La prima stagione di A Sign of Affection ha adattato solo 20 capitoli del manga, per un totale di 12 episodi. Sebbene al pubblico possa sembrare un ritmo lento, questa scelta viene spiegata dal fatto che i nuovi numeri dell'opera originale vengono pubblicata mensilmente e sono composti da molte più pagine rispetto ai soliti settimanali a cui i fan degli shonen sono abituati.

Attualmente, il manga di A Sign of Affection non è ancora terminato e continua ad arricchire la sua storia con capitoli a cadenza mensile, edito dalla rivista Dessert della casa editrice Kodansha. Con 10 volumi pubblicati e poco più di 40 numeri disponibili, c'è abbastanza materiale da adattare per una seconda stagione. Tuttavia potrebbe passare molto tempo prima che quest'ultima venga annunciata.

Il manga di A Sign of Affection è disponibile in Italia, serializzato da Star Comics, con una periodicità bimestrale. Al momento sono disponibili nove volumi su dieci totali, con il decimo tankobon in arrivo nelle prossime settimane. Per i fan interessati a proseguire la storia d'amore fra Yuuki e Itsuomi, nell'attesa di un annuncio ufficiale di una seconda stagione dell'anime è possibile continuare l'avventura attraverso la lettura della serie originale a fumetti.

